Medier: Video viser fly blive skudt ned

Flere medier hævder at videoen er ægte og at den er optaget i Iran på tidspunktet, hvor flyet styrtede ned

En video har torsdag aften floreret på sociale medier. Videoen skulle angiveligt vise øjeblikket, hvor et ukrainsk fly bliver ramt af et missil, inden det styrter ned uden for Irans hovedstad Teheran.

De amerikanske medier New York Times og CNN hævder at have bekræftet, at videoen er ægte og optaget i Iran på tidspunktet, hvor flyet styrtede ned.

New, unconfirmed video on Telegram claiming to show the moment when Ukrainian Int'l Airlines flight #PS752 was shot down early Wednesday morning, January 8, over a town west of the Iranian capital of Tehran. pic.twitter.com/FNtq5P7zpj — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) January 9, 2020

I alt 176 mennesker mistede livet, da flyet fra Ukraine International Airlines natten til onsdag styrtede ned.

Passagererne om bord på flyet var primært statsborgere i Iran, Canada og Sverige. Hovedparten af passagererne var af iransk ophav og havde besøgt familie i landet.

Peger på Iran

USA, Ukraine, Storbritannien og Canada arbejder ud fra en formodning om, at flyet ved en fejl blev skudt ned af et iransk missil.

Canadas premierminister: Ukrainsk fly blev skudt ned

Justin Trudeau sagde under et pressemøde torsdag aften, at der kan være tale om, at Iran ved en fejl har skudt flyet ned.

Også den britiske premierminister, Boris Johnson, sagde torsdag, at alt tyder på, at det var et iransk missil, der ramte passagerflyet.

Lektor: Iransk skyld i flystyrt forværrer ikke USA-konflikt

'Psykologisk krigsførelse'

Iran afviser alle meldinger om, at det var et iransk missil, der onsdag var skyld i, at et ukrainsk passagerfly styrtede ned tæt på Teheran.

Det siger en talsmand for den iranske regering.

- Alle disse meldinger er psykologisk krigsførelse mod Teheran, udtaler talsmand Ali Rabiei ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den iranske regering er nu parat til at invitere eksperter fra alle de berørte lande til Iran for at efterforske flystyrtet.

- Alle de lande, hvis statsborgere var om bord på flyet, kan sende repræsentanter, og vi opfordrer flyproducenten Boeing til at sende repræsentanter og tilslutte sig undersøgelserne af den sorte boks, siger Ali Rabiei i en erklæring