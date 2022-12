Medvedev: EU kollapser i 2023

Der udbryder borgerkrig i USA, EU kollapser, og Frankrig går i krig med det kommende fjerde rige.

Sådan lyder Putins mangeårige højre hånd - tidligere præsident og nu formand for Ruslands sikkerhedsråd - Dmitry Medvedevs 'forsigtige' bud på, hvad der sker i 2023.

På Twitter skriver Medvedev nemlig, at han gerne vil deltage i julelegene, hvor man forsøger at forudsige, hvad der sker næste år, og her går han virkelig til den.

Mere krig i Europa

Medvedev forudsiger mildt sagt en masse krig næste år - og ingen af dem vil involvere Rusland.

For det første forudsiger han, at EU vil kollapse, fordi Storbritannien kommer tilbage i unionen.

Og hold nu fast: EU's kollaps vil få Polen og Ungarn til at besætte Ukraines vestlige regioner, hvilket kommer til at skabe det fjerde rige, bestående at Tyskland, Polen, Baltikum, Tjekkiet, Slovakiet, Kyiv samt flere stater.

Så tænker du nok: 'Vildt!', men bare vent. Frankrig kommer nemlig til at gå i krig med 'det fjerde rige', hvilket vil splitte hele Europa, og Polen ender med at blive delt mellem lande som følge af krigen.

Krig i USA

Men næste års død og ødelæggelse stopper ikke her, hvis man skal tro formanden for det russiske sikkerhedsråd.

Der vil nemlig udbryde borgerkrig i USA, hvilket resulterer i, at Californien og Texas bliver selvstændige stater.

Texas er dog ikke helt færdige her. De kommer nemlig til at slå sig sammen med Mexico og blive til et nyt land.

Medvedev forudsiger dog mere om, hvad der sker efter borgerkrigen i USA. Elon Musk kommer nemlig til at vinde præsidentvalget i flere stater, der er blevet republikanske efter borgerkrigen.

Lidt om økonomien

Medvedev forudsiger også, at Nordirland separerer sig fra Storbritannien for at blive en del af et forenet Irland.

Som følge af Storbritanniens retur til EU kommer euroen til at kollapse og forsvinde, men det er ikke den eneste valuta, der får klø næste år.

Alle de største aktiemarkeder flytter væk fra USA og Europa til Asien. Det kommer til at få den internationale fastkurspolitik til at kollapse, og som følge deraf crasher Den Internationale Valutafond og Verdensbanken.

Derfor vil både euro og dollars forsvinde som den globale valutareserve.

Det er værd at understrege, at der intet belæg findes for en eneste at Medevedevs påstande, men alle hans vilde forudsigelser kan læses herunder i sin helhed.