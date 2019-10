Omkring 180.000 er blevet bedt om at lade sig evakuere i Californien. Det oplyser sherifkontoret i byen Sonoma, der er ramt af skovbrand, i et tweet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Branden nord for San Francisco har spredt sig over 12.000 hektar og kun ti procent af branden er under kontrol, oplyser myndighederne.

Ritzau