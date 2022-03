Melding: Atombevæbnede russiske fly krænkede svensk luftrum

To russiske fly, der tidligere på måneden krænkede svensk luftrum, var angiveligt udstyret med atomvåben

To af de fire russiske fly, der 2. marts krænkede svensk luftrum var udstyret med atomvåben.

Det skriver svenske TV4 Nyheterna.

Flyene - to SU 27-fly og to SU 24-fly - blev registeret øst for Gotland.

Man kunne tidligt se, at de russiske fly var på vej, da det svenske luftvåben var i øget beredskab på grund af konflikten i Ukraine.

Forsvaret ønsker ikke at udtale sig i sagen.

Flyvevåbenchef Carl Johan Edström fortæller dog, at man regner med, at der er tale om en bevidst handling.

- Vi har analyseret hændelsen, og det er klart, at jeg ikke kan udelukke forkert navigation, men alt tyder på, at det var en bevidst handling, siger Edström.

Ifølge TV4 varede krænkelsen af ​​svensk territorium i omkring et minut.

Flyvevåbnet indsatte to JAS 39 Gripen, som tog billeder af de russiske fly.

Det var angiveligt her det blev bekræftet, at de russiske fly var udstyret med atomvåben.