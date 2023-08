Mere end 120 anholdt i Pakistan efter angreb i kristent nabolag

Politi holder vagt ved et kristent nabolag i Pakistan torsdag, efter at hundredvis måtte flygte fra en muslimsk folkemængde, der hærgede gaderne på grund af påstået blasfemi.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hjem og kirker blev onsdag brændt og gennemsøgt af en gruppe bestående af flere hundrede i gaderne i Jaranwala, der ligger i udkanten af industribyen Faisalabad.

Myndighederne har tidligere oplyst, at de ledte efter to kristne brødre, der har skændet Koranen.

En minister i Punjab-provinsen, Moshi Naqvi, siger sent torsdag, at den 'hovedbeskyldte' var blevet pågrebet uden at give yderligere detaljer.

Politiet siger, at mere end 120 personer er blevet anholdt på grund af de voldelige hændelser.

Annonce:

- Børn, kvinder og gamle mennesker måtte løbe. Nogle løb på bare tæer og andre flygtede i rickshaws. Der var kaos alle vegne, siger pastoren Javed Bhatti, en af de få kristne, der torsdag var vendt tilbage for at besigtige skaderne.

Den vrede folkemængde var ifølge AFP blevet opfordret til at demonstrere af personer fra en moske, der havde brugt moskeens højtaler til at sprede nyheden om beskyldningerne mod de kristne brødre.

Mindst fire kirker og et dusin huse og butikker blev sat ild til og gennemrodet. Smadrede ejendele ligger spredt på gaden ifølge journalister fra AFP, der befinder sig på stedet.

Muslimer, der bor i det overvejende kristne område, har givet husly til deres naboer og sat koranvers på dørene til kristne hjem for at forhindre, at de blev mål for vreden.

Det siger både muslimer og kristne fra området.

Embedsfolk har torsdag fordømt volden, mens der også er blevet afholdt mindre demonstrationer i flere byer, hvor der opfordres til, at kristne bliver beskyttet.

Annonce:

Blasfemi er en voldsom beskyldning i det dybt konservative og mestendels muslimske Pakistan. Her kan selv udokumenterede anklager om at fornærme islam og profeten Mohammed føre til, at man bliver dræbt af selvtægtsmænd.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International opfordrer til, at de pakistanske myndigheder sørger for at beskytte landets kristne minoriteter.

- Myndighederne i Pakistan må straks adressere klimaet om straffrihed omkring vold mod religiøse minoriteter.

- De onde angreb fra folkemængder er bare den seneste manifestation af vold fra selvtægtsmænd, som alle kan blive udsat for i Pakistan after en beskyldning om blasfemi, lyder det i en pressemeddelelse fra organisationen.