Mest dødelige angreb i årevis: Ni personer dræbt

Israelske styrker er torsdag trængt ind i byen Jenin på den besatte vestbred og har dræbt ni personer.

Det oplyser palæstinensiske embedsmænd.

Den israelske hær siger, at den har været i flere skudvekslinger med militante islamister under en operation for at bekæmpe terror.

Sundhedsministeriet i Det Palæstinensiske Selvstyreområde anklager de israelske styrker for med vilje at skyde tåregas ind på et hospitals børneafdeling.

Det efterlod ifølge ministeriet børn halvkvalte og gispende efter vejret.

Det benægtes af en talsmand for den israelske hær. Han siger, at det måtte være gas udefra, der var sivet ind gennem et vindue.

Hvis dødstallet endeligt bekræftes, er der tale om den blodigste dag på Vestbredden i en lang række år.

Skyderiet opstod i en overfyldt flygtningelejr i Jenin, der ligger på den nordligste del af Vestbredden. Her genlød gaderne af skud, og røg bølgede op fra antændte barrikader.

Det er det palæstinensiske ministerium for sundhed, der oplyser, at 'ni martyrer' er døde. Blandt dem en kvinde. 20 er såret.

De israelske styrker trak sig ud af området midt på formiddagen.

Den israelske hær siger, at den blev beskudt, da den under en 'antiterroraktion' forsøgte at anholde en terrorgruppe fra Islamisk Jihad. Her blev adskillige fjendtlige kombattanter skudt, hedder det.

Denne gruppe havde tidligere gjort sig skyldig i tidligere angreb ifølge Israel.

Israel besatte Vestbredden under Seksdageskrigen i 1967.

Cirka en halv million jødiske bosættere har siden slået sig ned i området i strid med folkeretten.

USA og EU har i mange år arbejdet for at gøre Vestbredden til en selvstændig palæstinensisk stat.