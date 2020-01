Mette F: - En rigtig alvorlig situation

- Samlet set er jeg mest bekymret, for jeg kan ikke se andet, end at når det handler om Iran, så er det kun en politisk forhandlet løsning, der kan være vejen frem, siger Martin Lidegaard, udenrigsordfører for De Radikale til TV2.

- Situationen er måske eksplosiv, men jeg synes, det er godt, at amerikanerne agerer, som de gør. Israel benytter samme taktik ved at tage de vigtige folk ud. Det skal vi bare hylde fra dansk side, siger Søren Espersen, udenrigsordfører hos Dansk Folkeparti til DR.

- Den her handling er hverken gennemtænkt eller klog. Det er et eksempel på, at USA's præsident leger med ilden og fører sig frem som en cowboy, der tror, at man kan skyde sig gennem problemerne, siger Karsten Hønge, udenrigsordfører hos SF til DR.

- Iranerne er årsag til meget ustabilitet i området, og derfor skal de sættes på plads. Hvis amerikanerne bare lod stå til, ville Iran bare fortsætte. Det er ingen tvivl om, at han var en mægtig mand, med rigtig mange menneskeliv på samvittigheden - ikke mindst amerikanske, siger Naser Khader, udenrigsordfører for De Konservative til Jyllands-Posten.

- Amerikanerne har nu - tilsyneladende helt uden at have en plan - startet en endnu mere hidsig konfrontation med det iranske styre, siger Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre, til Jyllands-Posten.

Kilder: Ritzau, Jyllands-Posten, DR, TV2