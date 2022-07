MI6: Rusland anvender upræcise luftværnsmissiler som angrebsvåben

Rusland har øget sin anvendelse af luftværnsmissiler som angrebsvåben på grund af alvorlig mangel på regulære angrebsmissiler, siger den britiske efterretningstjeneste.

- Det er næsten sikkert, at Rusland har opstillet S-300 og S-400 strategiske luftværnsmissiler, som er beregnet til at nedskyde angribende fly på store afstande nær Ukraine allerede ved invasionens begyndelse, skriver det britiske forsvarsministerium i en opdatering fredag om udviklingen i krigen.

De pågældende våben har relativt små sprænghoveder, da de er beregnet til at ødelægge et fly, men de kan udgøre en betydelig risiko for soldater i åbent terræn og i lette bygninger. De vil dog sandsynligvis ikke kunne trænge gennem massive eller hærdede mure.

- Der er stor risiko for, at sådanne våben ikke vil ramme deres mål, og de kan derfor forårsage mange civile tab, skriver det britiske ministerium, som siger, at missilerne ikke er egnet til denne form for anvendelse.

Desuden har det mandskab, som bruger våbnene, kun fået begrænset, mangelfuld uddannelse og træning i at anvende missilerne.

Richard Moore, der er chef for den britiske efterretningstjeneste MI6, vurderer, at de russiske styrker i Ukraine er 'ved at tabe pusten'.

Den britiske spionchef mener, at det russiske militær i stigende grad vil få svært ved at sørge for mandskab og materiel over de kommende uger.

- De bliver nødt til at holde en pause på en eller anden måde, og det vil give ukrainerne muligheder for at slå tilbage, siger Richard Moore.