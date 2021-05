Midt i brutal krise: Nu bygger præsidenten nyt hjem

Lige siden, det blev annonceret, har byggeriet været mål for kontroverser og skarp kritik, mens Indien står midt i coronakrisen

Et stort anlagt byggeprojekt langs Indiens svar på Champs-Élysées, Rajpath, har fået flere til at spærre øjnene op.

For når byggeriet står færdigt skal det nemlig fungere som nye parlamentsbygninger og kontorer, mens man samtidig er i gang med at opføre splinternye boliger til premierminister Nerendra Modi.

Central Vista-projektet, der ifølge BBC løber op i 17 milliarder kroner, står i skærende kontrast til den krise, som resten af det enorme land er kastet ud i, efter coronapandemien har taget fart.

Dagligt bliver der registreret mere end 200.000 nye smittetilfælde, og mere end 300.000 har allerede mistet livet i landet til virussen.

Lige siden, det blev annonceret, har byggeriet været mål for kontroverser, da kritikere mener, at pengene kan blive brugt bedre på velfærd til landets fattigste eller få renset Delhis møgbeskidte luft.

Den indiske regering har på trods af det afvist alt kritik, da de mener, at byggeriet vil være med til at løfte økonomien og gøre alle indere 'stolte'.

Byggeriet er sat til at stå færdigt i december 2022.

Her ses Modi blive hyldet på Rajpath, hvor han snart får hjemmeadresse. Foto: Ritzau Scanpix/Manish Swarup

Her bor han nu

Tager man et kig på Modis nuværende residens, er det ikke, fordi det er et faldefærdigt brændeskur.

Beliggende tre kilometer fra Rajpath er Lok Kalyan Marg, hvor Modi har hjemme.

Her bor han på en grund, der spreder sig over 12 hektar. En grund, der blandt andet byder på fem villaer, gæstevillaer, kontorbygninger, en landingsplads til helikoptere og et teater.

Alle indiske premierminstre har siden 1984 boet på Lok Kalyan Marg, siden Rajiv Gandhi valgte stedet.

Gandhi brugte selv tre af villaerne og fik bygget yderligere to, der skulle huse hans enorme følge af medarbejdere og servicepersonale.