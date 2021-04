Militær dræber over 80: Gemte lig i tempel

Sikkerhedsstyrker i Myanmar har dræbt 82 mennesker i byen Bago torsdag aften og fredag, hvor der var protester i byen mod militærets magtovertagelse.

Det oplyser en støtteorganisation for politiske fanger, AAPP, og medier i Myanmar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der har været massive demonstrationer efter militærkuppet i Myanmar. Foto: HANDOUT/Ritzau Scanpix

Soldaterne befandt sig nær en af byens pagoder, og de slæbte ligene af de dræbte ind i pagoden, fortæller en af protestlederne, Ye Htut, til netmediet Myanmar Now.

Ye Htut er en af dem, som militærstyret har udstedt arrestordre mod på grund af hans aktivisme imod militærets magtovertagelse.

Han fortæller til Myanmar Now, at en gruppe munke fredag gik til pagoden og bad soldaterne om lov at komme ind, så de kunne bringe de sårede til et hospital. Men soldaterne afviste at lade dem komme ind.

Soldaterne brugte tunge våben mod demonstranterne under sammenstødet, der begyndte klokken 05 om morgenen fredag.

- De har skudt med tunge våben. Jeg kan stadig høre lyden af skud nu, fortalte en indbygger i Bago til Myanmar Now fredag formiddag.

Bago ligger lidt nordøst for Myanmars største by, Yangon.

Lørdag fortsætter protesterne mod militærkuppet i både Yangon, Mandalay, Bagan, Sagaing og en række andre byer i Myanmar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: HANDOUT/Ritzau Scanpix

Militæret tog magten i det sydøstasiatiske land i de tidlige morgentimer den 1. februar, da de anholdt landets civile leder, Aung San Suu Kyi.

Hun og flere medlemmer af hendes regering sidder nu i husarrest.

1. februar overtog militæret magten i Myanmar. Få et overblik her

Siden 1. februar er over 600 civile blevet dræbt. Desuden er der meldinger om, at mange anholdte demonstranter er blevet tortureret, og en del af dem er idømt lange fængselsstraffe.

Fredag meddelte militæret, at 19 mennesker er dømt til døden - 17 af dem in absentia - for et drab på en pårørende til en af hærens kaptajner. De 19 dømte menes at være demonstranter.