Militæranalytiker: Det er på spil for Putin

Kampene raser frem og tilbage i det østlige Ukraine. To militæreksperter vurderer den nuværende udvikling i krigen, hvor Rusland har en lille fordel

Krigen i Ukraine kredser for tiden omkring Donbas-regionen i det østlige Ukraine.

Voldsomme kampe udspiller sig dagligt, hvor ukrainske og russiske styrker holder hinanden i skak. Specielt områderne i Donbas er helt afgørende for krigens udfald og Putins næste træk.

- Regionen er yderst vigtig, fordi Putin har sagt, at hele krigen handler om Donbas. Det er Putins personlige prestigeprojekt, der er på spil.

- Derfor er kampene i Donbas fuldkommen afgørende.

Det siger Anders Puck Nielsen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet til Ekstra Bladet.

Professor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen stemmer i.

- Ruslands mål er at befri de østlige områder af Ukraine, som de mener, tilhører dem. Hele krigen centrerer sig om regionen på det her tidspunkt.

Den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Sputnik/Ritzau Scanpix

Langdistance missiler

På trods af at de ukrainske styrker har presset de russiske styrker tilbage, har Rusland en lille fordel i øjeblikket.

- Russerne har mere artilleri og deres missiler rækker længere, siger Anders Puck.

- Ruslands artilleri er omfattende og kan skyde længere end Ukraines, og derfor kan de lave voldsomme bombardementer, som minder om det, vi så i første verdenskrig. Så de har en fordel på lige nu, fortæller Peter Viggo.

Krigslykken hælder på nuværende tidspunkt til Rusland, og derfor har Vesten nu igen meldt sig på banen.

Neutralisere Ruslands fordel

De militære fordele som Rusland udnytter, vil Vesten nu sætte en stopper for.

- Ukraines topprioritet lige nu er at neutralisere Ruslands langdistancemissiler.

England og USA har i løbet af de sidste par dage meldt ud, at de nu vil levere missiler til Ukraine, som kan hamle op med russernes artelleri.

- Den måde som krigen foregår på lige nu er ikke holdbart på den lange bane. Derfor håber begge lande på, at de kan få et overtag i løbet af de næste par måneder. Ukraine håber, at langdistancemissiler kan blive deres fordel, siger Anders Puck.