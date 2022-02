Militæranalytiker: Det kommer der til at ske i Ukraine nu

Tidligt torsdag morgen dansk tid igangsatte Rusland en storstilet invasion af Ukraine.

Ifølge de ukrainske myndigheder, har russerne blandt andet angrebet militære faciliteter ved hovedstaden Kiev og ved landets næststørste by Kharkiv.

Ved Kharkiv er billeder af tilskadekomne civile også kommet ud, og adskillige andre steder i landet er der også meldt om eksplosioner.

Og det vil efter alt at dømme fortsætte en rum tid endnu, at Rusland angriber med missiler, vurderer Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med særlig indsigt i militærstrategi og operationer.

- Russerne vil blive ved med de her missilangreb på strategiske mål, indtil tilpas mange af Ukraines missilsystemer, luftforsvarsfly og luftovervågnings-radarer er taget ud. Og når rigtig mange er taget, så vil russerne have frit spil og kunne sætte styrkerne ind mod strategiske mål, siger Esben Salling Larsen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Ukrainske soldater ses her ved missilsystemer i Kharkiv-regionen i den østlige del af Ukraine. Foto: Antonio Bronic / Ritzau Scanpix

Rusland vil, hvis de dominerer luftrummet, for eksempel kunne indsætte faldskærmstropper.

- Den lette måde ved at tage faldskærmstropper ud er jo ved at skyde deres fly ned, inden de er ankommet. Så hvis man taler om, at de skal kunne gå ind i Kiev med tropper, så skal de have luftoverlegenhed først, siger Esben Salling Larsen.

Hvorvidt og i givet fald hvor længe det ukrainske militær kan holde liv i et luftforsvar, der kan afholde Rusland fra en dominans i luften, er selvsagt uvist, men der er ting, man militærteknisk kan gøre for at gøre livet surt for de russiske fly.

- Det man gør for at beskytte luftforsvar aktivt, det er at have flere systemer sammen. Så hvis man har en flybase med luftforsvarsfly, så har man også luftforsvarsmissiler. Så hvis man skal tage flyene ud, skal man også tage missilerne ud og omvendt. Så når russerne kommer, så skal de ikke blot kæmpe mod en type våben, men kæmpe mod flere typer samtidig.

- Ud over kompleksitet, så er der også noget, der handler om tid. Altså at gemme noget til senere. Så når russerne tror, at de har fjernet alle radarer, så dukker der en op, som de ikke har set før. Det handler om hele tiden at skabe usikkerhed om, hvorvidt russerne nu har nedkæmpet alle enheder, siger militæranalytikeren.

Artiklen fortsætter under billedet.



En boligblok i byen Chuguev tæt ved Ukraines næststørste by Kharkiv ramt af eksplosioner. Foto: Ritzau Scanpix

Kræver skarp styring

At gemme materiellet og hele tiden flytte det rundt er imidlertid ikke så effektivt til at skyde flyene ned, men det kan udsætte russernes dominans i luftrummet.

- Hvis du er russisk general og skal have lufttransportfly ind med faldskærmstropper, så vil du ryste på hånden, hvis der hele tiden dukkede nye radarer og missilsystemer op, som du ikke har set før.

- Så du vil starte med at sprede enhederne ud og så samle dem senere. Og det er derfor at russerne også går efter ramme kommando- og kontrolsystemer. For hvis den strategi skal virke, kræver det, at du kan orkestrere det fra centralt hold og give meget præcise meldinger til enhederne om, hvem der skal lyse nu (være aktive, red.), og hvem der ikke skal, siger Esben Salling Larsen.

Ifølge den ukrainske regering er mindst 40 soldater blevet dræbt i russiske angreb.