Militæranalytiker: Her har Ukraine overrasket

Natten til torsdag skete det, mange havde frygtet, men som mange alligevel ikke havde regnet med ville ske.

Russiske tropper krydsede grænsen til Ukraine og indledte et storstilet angreb på landet efter en langvarig optakt.

Rusland angreb hurtigt i det østlige Ukraine, og også hovestaden, Kiev, blev efter kort tid mål for russiske angreb.

Men hvor Vladimir Putin måske havde håbet, at Ukraine hurtigt ville overgive sig, og Rusland ville få kontrol over landet, har det vist sig, at der er tale om lidt mere langvarige kampe.

- Deres taktik med hurtigt at kappe hovedet af ledelsen i Kiev - billedlig talt - er ikke lykkedes. Så nu skal de have lavet en omringning af Kiev, siger Esben Salling Larsen, der er major og ekspert i blandt andet militære operationer ved Forsvarsakademiet.

Ny fase

Søndag florerede radarbilleder af lange kolonner af russiske militærkøretøjer med retning mod Kiev, hvorfor der altså er optræk til et nyt russisk angreb mod hovedstaden.

Billeder som disse blev søndag offentliggjort af Maxar Technologies af russiske militærenheder, der strakte sig over en afstand på fem kilometer nordøst for Kiev. Foto: Maxar Technologies/AFP/Ritzau Scanpix

- Det, man skal lægge mærke til, er, at de ikke har omringet fra den østlige side af floden endnu. Og der kan man også se, at ukrainerne har sprængt en bro i luften. Så man vil nok se, at russerne også vil forsøge at komme frem fra den nordøstlige side for at omringe byen helt, siger Esben Salling Larsen.

Han fortæller, at en militærenhed typisk har forsyninger med til mellem syv og 14 dage.

- Der er gået fire dage nu, så russerne skal derfor snart til at overveje, hvordan de kan genforsyne deres enheder. Så vi er på vej ind i en ny fase nu, siger han.

Bange for droner

Esben Salling Larsen har tidligere vurderet, at Rusland formentlig ville gå efter at sikre luftrummet hurtigt, men det er endnu ikke lykkedes dem, hvilket formentlig kan være kommet bag på russerne.

- I de militærkolonner, vi har set billeder af, har jeg lagt mærke til, at russerne har deres eget luftforsvar med, som har en rækkevidde, der kan nå op til de ukrainske droner. Så dem er de tydeligvis bange for, siger han.

Dette billede viser angiveligt russiske militærkøretøjer, der bliver ramt af bombardement fra en ukrainsk drone. Foto: Valery Zaluzhny/Handout via Reuters/Ritzau Scanpix

- Det er overraskende, at russerne ikke har sat mere effektivt ind og fået kontrol med luftrummet. Og det virker til, at ukrainerne p.t. har en taktik, hvor de hele tiden har enheder, der for russerne kan skabe tvivl om, hvorvidt de har nedkæmpet luftforsvaret eller ej. Og det ser ud til at virke ret godt, vurderer han.

Kan aldrig være sikre

Han forklarer, at Ukraine har mistet muligheden for at have et konstant luftforsvar over et større område.

- Til gengæld kan russerne aldrig være helt sikre på, om deres troppe-transportfly bliver skudt ned, siger han.

Han fortæller, at Rusland lige nu er spredt over fire-fem angrebsakser.

- Så de bliver nødt til at få afsluttet nogle steder, så de kan lægge fokus andre steder, vurderer Esben Salling Larsen.

Sideløbende med kampene mandag er en delegation fra Ukraine og en delegation fra Rusland mødtes i Belarus tæt på den ukrainske grænse. Hvorvidt forhandlingerne bærer frugt, er endnu uvist, men begge parter har hævdet, at de er mødt frem med ønsker om at nå frem til en aftale.

