Militæranalytiker: Rusland kan være ved at forberede exit fra krigen

Mandag aften udtalte den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, at der i forbindelse med krigen i Ukraine er en reel risiko for tredje verdenskrig.

Mens det kan anspore til nervøsitet for mange, vurderer militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen risikoen for værende usandsynlig.

Han mener tværtimod, at Rusland kan være ved at forberede sig på at trække sig ud af krigen i Ukraine.

- Man kan tolke det her to veje, lyder det fra Anders Puck Nielsen.

- På den ene side kan man tolke det som en trussel mod Vesten. En anden tolkning går på, at det her er en måde at forberede russerne på, hvorfor man ikke kan realisere de store visioner. At man bliver nødt til at være ansvarlig og måske endda trække sig for at undgå tredje verdenskrig, siger han.

Anders Puck Nielsen bemærker, at udmeldingen også skal ses som et udtryk for, at den russiske regering oplever situationen i Ukraine som en reel krise for Rusland.

Krigen i Ukraine har været omkostningsfuld for Rusland, og store udgifter kombineret med sanktioner fra Vesten tærer på Ruslands mulighed for at fortsætte krigen.

Det kan udløse fremgang i fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine, lyder det fra Anders Puck Nielsen.

- Som det ser ud lige nu, er begge sider et sted, hvor de tror, at de kan vinde. Men når vi når et par uger længere frem, kan det være, at russerne bliver nødt til at justere opfattelsen af, at de kan vinde, siger han.

Noget tyder på, at også Nato fornemmer en sejr forude. I hvert fald er USA og dets allierede i færd med at kommunikere et nyt mål for konflikten til verden, skriver CNN:

Navnligt, at Rusland skal besejres i en grad, så landet aldrig kan finde på at lancere et lignende angreb igen. Den besked blev ifølge mediet understreget af en udtalelse fra USA's forsvarsminister Lloyd Austin efter et besøg i Kyiv.

- Vi ønsker at se Rusland svækket i en sådan grad, at det ikke længere kan gøre de ting, som det har gjort ved at invadere Ukraine, lød det fra forsvarsministeren.

Under krigen har Nato støttet Ukraine med våben for flere milliarder dollar. Det kommer til at fortsætte, for det er en strategi, der indtil videre har givet resultater, udtaler Anders Puck Nielsen.

Tirsdag er USA vært for 40 allierede lande, der mødes på den amerikanske luftbase Ramstein i Tyskland. Her skal landene diskutere Ukraines langsigtede forsvarsbehov.

Hvad en kommende våbenpakke kommer til at indeholde vil Anders Puck Nielsen ikke spå om. Han mener dog, at krigen har nået et punkt, hvor Nato er klar til at sende stort set alle typer af våben med undtagelse af atomvåben.

