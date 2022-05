Militærbloggere håner Putin: 'Vores hær er inkompetent'

Et fejlslagent forsøg på at krydse Donetsfloden i Ukraine har fået anerkendte russiske militærbloggere op i det røde felt

Den russiske invasion af Ukraine ligger næsten i ruiner.

Ifølge det britiske forsvarsministerium har Putin mistet op mod en tredjedel af sine styrker under den snart tre måneder lange krig i nabolandet.

Nu begynder flere og flere i præsidentens bagland højlydt at beklage sig over den manglende succes i Ukraine. Især efter billeder af et fejlslagent forsøg på at krydse Donetsfloden er dukket op.

Det ukrainse luftvåben har frigivet billeder af ødelagte russiske militærkøretøjer. Foto: UKRAINIAN AIRBORNE FORCES COMMAN/Ritzau Scanpix

50 køretøjer ødelagt

I sidste uge blev omtrent 1000 soldater dræbt og 50 militærkøretøjer ifølge Ukraine ødelagt, da russiske styrker blev bombet, som de gjorde an til at krydse Siverskyi Donets-floden i Luhansk-regionen.

Satellitbilleder, der viser de ødelagte køretøjer ved flodens bred, får nu flere russiske militæranalytikere til at ryste på hovedet.

'Vores hær er inkompetent', lyder det blandt andet fra prominente militærbloggere på en Telegram-kanal med 300.000 følgere ifølge svenske Aftonbladet.

Militærbloggerne har ellers tidligere rost den russiske hær til skyerne. Derfor kan de nye toner få betydelige konsekvenser, mener den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW)

'Kommentarerne fra disse meget læste militærbloggere kan give anledning til voksende tvivl i Rusland om krigens succes og militærledernes kompetence', skriver de i deres seneste analyse.

Foto: UKRAINIAN AIRBORNE FORCES COMMAN/Ritzau Scanpix

Fokus på Luhansk

Ifølge ISW har russerne indtil videre forsøgt at omringe ukrainske styrker ved at danne en offensiv, som strækker sig fra Donetsk, som er Donetsk-regionens største by, til Izjum, som ligger cirka 130 kilometer mod nord.

Den plan ser imidlertid ud til at være skrottet. ISW nævner i sin daglige afrapportering ikke, hvorfor det skulle være tilfældet.

I stedet vil russerne nu koncentrere deres energi på at kapre hele regionen Luhansk, skriver tænketanken. Og især kampene omkring Sjevjerodonetsk, hvor det beskudte hospital ligger, vil få prioritet fra de russiske hærledere, skriver ISW.

Prorussiske separatister erklærede i 2014 Luhansk og Donetsk for selvstændige folkerepublikker.

Ruslands invasion af Ukraine 24. februar skete i forbindelse med, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, formelt anerkendte de to områder som selvstændige.