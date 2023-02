Militære analytikere: Rusland er ved at forberede stor offensiv

- Vi har brug for kampfly og raketter, lyder nødråbet fra kommandøren 'Kurt', der lige nu kæmper en indædt forsvarskamp ved frontlinjen i Østukraine

Ruslands længe ventede offensiv i Ukraine har været under opsejling i mindst en uge, og de russiske styrker har allerede optrappet antallet af angreb til det højeste niveau siden sidste sommer med op til 100 daglige artilleriangreb, skriver The Financial Times onsdag.

Vestlige efterretningskilder siger, at russerne har travlt med at bringe kampfly, bombefly og helikoptere i stilling, som potentielt kan sættes ind i en offensiv på landjorden.

Militære kilder siger til den britiske avis, at offensiven ventes at komme fra mange retninger, og der vil formentlig blive anvendt taktikker, som russerne endnu ikke har anvendt.

- På nogle områder er krigen i Ukraine blevet sammenlignet med skyttegravskrigen under Første Verdenskrig, men den russiske offensiv bliver ikke som kampene i Somme. Det bliver anderledes på forskellige dele af frontlinjerne og på forskellige tidspunkter, siger en højtstående vestlig militær analytiker til Financial Times.

Særligt slagene ved byen Bakhmut - også kaldet 'kødhakkeren' - er blevet sammenlignet med tidligere verdenskrige.

Kilden tilføjer, at det russiske luftvåben ventes at få en større rolle end hidtil under den kommende offensiv, som ventes i forbindelse med årsdagen for begyndelsen på det russiske angreb på Ukraine 24. februar.

- Det er en uge siden, at russernes optrappede angreb blev indledt, siger en ukrainsk officer fra landets specialstyrker, Taras Berezovets.

- Vi formoder, at der er blevet sat flere russiske soldater ind, tilføjer han.

Ukrainske soldater på en BMP-2 infanteri kampkøretøj på en vej ved fronten nær byen Bakhmut, hvor russerne ventes at optrappe angrebet i forbindelse årsdagen for invasionen 24. februar. Foto: Stringer/Reuters

Russiske styrker har indledt forsøgsvise angreb en række steder for at teste de ukrainske forsvarslinjer.

- Præsident Vladimir Putin er utålmodig og kræver, at der bliver erobret en del terræn. Og nogle af hans loyalister vil sige, at de kan give ham, hvad han vil have, siger Dara Massicot, som er sikkerhedspolitisk forsker ved tænketanken Rand.

- Putin vil gøre brug af brutale metoder - bølger af soldater og artilleri. En taktik, som har en høj pris, siger hun.

USA anslår, at 200.000 russiske soldater er blevet dræbt eller såret i Ukraine på et år. Det svarer til over 4.000 soldater om ugen - eller 17.000 om måneden. Hvis dette fortsætter, kan de 300.000 reservister, som russerne har mobiliseret, holde 17 måneder.