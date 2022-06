Militærekspert: - De får ikke hele Ukraine tilbage

Det russiske missilangreb på et shoppingcenter i byen Krementjuk i Ukraine er et af de mest skamløse terrorangreb i europæisk historie. Sådan lyder det fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, som kalder Rusland 'verdens største terrororganisation'. Se det og flere nyheder fra krigen i Ukraine i denne video

Russerne fortsætter sin fremmarch i det østlige Ukraine, hvor de erobrer mere territorium i Donbas-regionen.

Militærekspert Peter Viggo Jakobsen mener ikke, at Ukraine skal gøre sig nogen forhåbninger om at få de tabte territorier tilbage igen.

- Det er helt sikkert, at de ikke får hele Ukraine tilbage igen. Det østlige Ukraine er Ruslands primære mål på nuværende tidspunkt, siger han til Ekstra Bladet.

- De får ikke Donbas eller Krim tilbage.

Militæranalytiker Esben Salling Larsen er heller ikke optimistisk på Ukraines vegne.

- Rusland sætter dagsordenen lige nu. Rusland har fremgang i øst, og hvis den udvikling fortsætter over det næste stykke tid, så vil de inden for et par måneder have erobret hele Donetsk og Luhansk, siger han til Ekstra Bladet.

Våbenhjælpen bliver afgørende

Selvom Rusland har militær succes, mener begge forskere, at krigsbilledet kan ændre sig. Men det er op til de vestlige lande, hvis krigen skal vende sig til Ukraines fordel.

- Våbenhjælpen kan ændre krigen, siger Peter Viggo Jakobsen og tilføjer:

- Det er utrolig vigtigt, fordi det kan fratage russernes kampgejst.

De vestlige lande har den seneste tid sendt artilleri til Ukraine, som skal hjælpe med at forsvare landet mod de heftige bombardementer fra Rusland.

Ukrainske soldater i Donbas regionen, hvor det senest er lykkedes russiske styrker at erobre byen Severodonetsk. Foto: Bagus Saraghi/Ritzau Scanpix

Vil fortsætte fremmarch

- Spørgsmålet er, hvornår den vestlige våbenhjælp for alvor vil tage til. Når Ukraine og Rusland kæmper på den måde, som de gør lige nu, er det på Ruslands præmisser, siger Esben Larsen.

- Vi mangler at se de langtrækkende systemer, som kan skyde igen på det russiske artilleri. Indtil da vil Rusland fortsætte sin nuværende fremmarch.

Selvom våbenhjælpen bliver afgørende for krigens udvikling, er der en begrænsende faktor forbundet med hjælpen, mener Peter Viggo Jakobsen.

- Det afgørende bliver, hvor hurtigt man kan uddanne ukrainske styrker til at bruge materialet, siger han.