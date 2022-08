Militærleder: Vestens våben skaber frygt hos russerne

(EKSTRA BLADET, UKRAINE): Moralen er høj blandt flere ukrainske soldater i Østukraine, der især peger på, at de vestlige våben som missilsystemet Himars og artilleri-systemet Howitzer m777 gør en stor forskel på slagmarken.

Videoer af russiske våbenlagre, der sprænger i luften, florerer på de sociale medier, og antallet af russiske artilleriangreb i Østukraine er reduceret kraftigt.

Marius, der er leder af en specialenhed i Østukraine og ikke må opgive sit fulde navn eller rang, forklarer til Ekstra Bladet, at Vestens våben er nøglen til sejr.S

- Mere end noget andet, så er det her en artillerikrig. Rusland har haft overtaget længe, men vi begynder at kunne følge med, siger Marius.

Det er meningen, at soldaterne her på et tidspunkt bliver en del af specialstyrkerne. Foto: Stefan Weichert

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskij og hans rådgiver fortalte tilbage i juni, da de russiske bombardementer var på sit højeste, at der døde omkring 100 til 200 ukrainske soldater om dagen. Dertil kom et ukendt antal civile tab.

Marius fortæller her om specialenhedens arbejde.

Det har ændret sig

Marius forklarer Ekstra Bladet, at de Ukraine bare kæmpede med, hvad de kunne, før Vesten begyndte at levere tunge våben. Nu er det en anden krig.

Der bliver givet instrukser, inden træningen starter. Foto: Stefan Weichert

- Vi havde ingen rigtige våben. Vi kæmpede med vores hænder, men nu på grund af NATO, så kan vi nu forsvare os selv. Og de nye våben har givet en frygt hos fjenden. De kan ikke længere bare stå og gemme sig. Nu rammer vi dem systematisk, siger Marius.

Himars er et mobilt raketsystem, som afhængig af missiltypen kan nå op til 300 kilometer i rækkevidde. Ukraine har fået leveret leveret 12 Himars-systemer, men yderligere fire er på vej. Dertil har Ukraine blandt andet fået leveret artillerisystemer såsom Howitzer m777, der kan skyde op til 30 kilometer, og flere franske mobile Caesar-artillerisystemer.

- Men vi har brug for endnu mere, forklarer Marius, der har til opgave at storme russiske soldater ved fronten med sin eliteenhed.

Måske venter russerne bare

På trods af den højere moral blandt de ukrainske soldater, som Ekstra Bladet har talt med, så er der stadig kritiske ryster. Antallet af russiske artilleriangreb er faldet siden juni, hvor de ifølge estimater smed ti gange så mange som ukrainerne.

Men de har stadig overtaget.

Soldaterne øver positioner, når de skal ud af køretøjerne. Foto: Stefan Weichert

Flere ukrainske soldater er bange for, at de russiske tropper blot er ved at omrokere, og at den nuværende situation blot er midlertidig. Marius siger, at det store problem er, at Ukraine stadig er afhængig af sin egen artilleri fra Sovjetunionen. Det udgør på trods af de vestlige våbenleverancer stadig størstedelen af det ukrainske artilleri og ildkraft.

Der er flere meldinger om, at Ukraine er ved at løbe tør for ammunition.

- Der er nogle problemer, men vi vil ende med at vinde. Vi ved bare ikke hvornår. Men på et tidspunkt så kan Rusland ikke længere fortsætte, siger Marius.