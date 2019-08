Militært testområde i Rusland rystet af eksplosion

To meldes dræbt og 13 meldes såret efter en kraftig eksplosion ved et militært testområde i det nordlige Rusland.

Der var kortvarigt meldinger om et unormalt niveau af radioaktivitet. Det meldes som værende på det normale niveau igen.

Det russiske forsvarsministerium siger, at det var en raketmotor, som eksploderede ved en test i Arkhangelsk regionen, hvilket forårsagede en brand.

Uheldet er det andet til at ramme det russiske militær på under en uge, efter en brand brød ud på et ammunitionsdepot i Sibirien mandag.