Militante bomber og stormer regeringsbygning i Somalia

Fem bevæbnede mænd er trængt ind i en regeringsbygning i Somalias hovedstad, Mogadishu, lørdag morgen.

Umiddelbart inden var en selvmordsbilbombe eksploderet ved indgangen til bygningen, oplyser en politimand.

Somaliske sikkerhedsstyrker forsøger at nedkæmpe de fem militante mænd og redde de embedsmænd og andre mennesker, der befinder sig i bygningen. Det oplyser en polititalsmand, major Mohamed Hussein.

Der er ikke umiddelbart noget tal på, om der er dræbte eller sårede ved angrebet.

Snesevis af mennesker menes at befinde sig i bygningen, idet lørdag er en almindelig arbejdsdag i Somalia.

To øjenvidner fortæller, at røgskyer stiger op fra stedet, og at der kan høres skyderi.

Den militante gruppe al-Shabaab har taget skylden for angrebet.

I første omgang oplyste politiet til nyhedsbureauet Reuters, at to eksplosioner havde fundet sted i Mogadishu.

- Den første eksplosion skete ved beskæftigelsesministeriet. Der er også andre bygninger i nærheden. Det var en selvmordsbilbombe, der blev fulgt af skyderi, siger polititalsmand Mohamed Hussein.

Han tilføjer, at den første eksplosion blev fulgt af endnu et brag.

Al-Shabaab kæmper for at vælte Somalias regering, der har opbakning fra en række vestlige lande. Gruppen ønsker at etablere et styre, der er baseret på en streng fortolkning af islamisk sharialov.

Den militante gruppe blev fordrevet fra Mogadishu i 2011, men udgør stadig en betydelig trussel.