Millionby mørkelagt på andet døgn

Venezuelas regering har givet arbejdere og studerende fri onsdag, da landet står over for endnu en dag uden elektricitet.

Hospitaler, offentlig transport og andre serviceydelser er blevet ramt, skriver BBC News.

Caracas blev mørkelagt mandag. Strømmen vendte tilbage i en periode på fire timer, inden endnu et nedbrud ramt hovedstaden i det konfliktplagede land.

Derudover er omkring ti af de nærliggende stater blevet ramt af nedbruddet.

Butikker lukket

Det er anden gang på en måned, at Venezuela er blevet ramt af et strømnedbrud. Butikker er lukket ned, landets største lufthavn er henlagt i mørke.

- Intet virker! Når strømmen er nede, kan vi intet gøre. Der er intet internet, ingen adgang til penge, siger den 34-årige bankmedarbejder Yendresca Munoz til Reuters.

Venezuela befinder sig midt i en dyb økonomisk og politisk krise. Foto: AFP

Medie: Russiske soldater landet i Venezuela

Informationsminister Jorge Rodriguez siger ifølge Reuters, at nedbruddet har haft flere 'lignende karaktertræk' med nedbruddet 7. marts, som henlagde store dele af landet i mørke i seks dage.

Dengang beskyldte præsident, Nicolas Maduro, USA for at have foretaget elektromagnetiske angreb mod det kraftværk, der forsyner Venezuela med hovedparten af landets strøm.

Landet befinder sig midt i en dyb økonomisk og politisk krise.

Dansk støtte

I januar udråbte oppositionsleder Juan Guaido sig selv som midlertidig præsident i landet.

Guaido er blevet anerkendt som fungerende præsident af blandt andet USA og flere EU-lande, herunder Danmark.

Kina og Rusland støtter derimod stadig den siddende præsident Nicolas Maduro.