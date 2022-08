Millionby under vand: Mindst syv døde i Seoul

I løbet af natten til tirsdag lokal tid er mindst syv mennesker døde som følge af enorme vandmasser i og omkring den sydkoreanske hovedstad, Seoul.

Mandag aften fik den sydlige del af millionbyen mere end 100 millimeter regn i timen - nogle områder over 140 millimeter per time. Ifølge Koreas Meteorologiske Administration (KMA) er der tale om den værste nedbør i flere årtier.

Det voldsomme regnvejr har forårsaget strømafbrud og efterladt veje og undergrundsstationer under vand.

Siden midnat frem til tirsdag klokken 05.00 lokal tid er der faldet 420 millimeter regn i Seoul, og der er mere nedbør på vej.

- Jeg var i nærheden af Gangnam-stationen i aftes, da nedbøren tog til med torden og lyn, der slog ned hvert 30. sekund, fortæller den 27-årige kontormedarbejder Lee Dongha.

- Pludselig stod busser, metrostationer og gader under vand.

Flere kvæstet

Mindst fem mennesker mistede livet i Seoul, mens to andre døde i naboprovinsen Gyeonggi. Det oplyser de lokale katastrofemyndigheder.

Fire døde, da de blev fanget i oversvømmede bygninger, en menes at være blevet dræbt ved elektrisk stød, en blev fundet under et væltet busstoppested, og en døde i et jordskred.

Derudover er ni mennesker kvæstet, mens seks savnes.

Katastrofemyndighederne har hævet kriseberedskabet i området til det højeste.

KMA har udsendt advarsler om kraftig regn for hovedstaden og hovedstadsområdet, hvor der bor 26 millioner mennesker, såvel som for provinserne Gangwon og Chungcheong.

KMA forventer, at den kraftige nedbør over den centrale del af landet vil fortsætte frem til og med i hvert fald onsdag.

- Dette fænomen ses forekomme oftere på grund af klimaforandringer, som har resulteret i en forlænget sommer, siger en embedsmand fra KMA, som ønsker at være anonym.