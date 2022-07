Millioner af familier verden over risikerer hungersnød

Det går den gale vej med hungersnød i verden. Det viser en ny rapport udarbejdet af FN's Fødevareprogram (WFP) og FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO).

I 2021 var 239,4 millioner flere mennesker ramt af hungersnød sammenlignet med 2015. Det er en stigning på cirka 41,4 procent.

Værst står det til på det afrikanske kontinent. Her er det nu hver femte indbygger, som er ramt af underernæring.

Det er en stigning på 4,4 procentpoint sammenlignet med 2015 og gælder nu i alt 278 millioner afrikanere. Det svarer til 11,7 millioner flere end i 2015.

WFP's direktør, David Beasley, påpeger, at verden i de seneste år har været ramt af flere kriser, som har påvirket fødevaresikkerheden.

Blandt andet covid-19-pandemien og krigen i Ukraine, hvor en stor del af verdens korn bliver eksporteret fra.

- Vi står midt i den perfekte storm, som ikke bare kommer til at ramme de fattigste af de fattige - den kommer også til at overvælde millioner af familier, som indtil nu kun akkurat har kunnet holde hovedet oven vande, udtaler David Beasley i en pressemeddelelse fra WFP.

Ifølge Udenrigsministeriet i Danmark er et af de helt store problemer for fødevaresikkerheden den manglende eksport af korn fra Ukraine.

En væsentlig del af landets korn til eksport - cirka 20-25 millioner tons - befinder sig fortsat i landet og kan ikke komme ud, fordi Sortehavet er blokeret af russerne.

Danmarks udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen (S), kalder rapporten fra FN 'trist læsning'.

- Det er uendeligt trist og en helt forkert udvikling, at sult i verden stiger. Det betyder blandt andet, at flere børn lider og ikke får de samme muligheder for at skabe sig et godt liv, siger han i et mailsvar til Ritzau.

Landene Etiopien, Nigeria, Sydsudan og Yemen er fortsat på FN's liste over lande i højeste alarmberedskab, hvad angår fødevaresikkerheden. I den nyeste rapport er blandt andet Afghanistan og Somalia kommet på samme liste.