Millioner af japanere opfordres til evakuering under tyfon

En voldsom tyfon, som myndighederne advarer om kan give rekord-regn og være kraftig nok til at vælte biler rundt, har søndag ramt det sydlige Japan.

Flere millioner mennesker er blevet opfordret til at søge beskyttelse for tyfonen Haishen.

Stormen har ganske vist aftaget i styrke, som den har nærmet sig Japan. Men meteorologerne advarer om, at det er en 'stor' og 'ekstremt stærk' tyfon.

Da den søndag aften nærmede sig den japanske region Kyushu, blev der målt en vindstyrke på 216 kilometer i timen. Der var udsendt opfodringer til syv millioner borgere om at lade sig evakuere.

Strømnedbrud ramte 220.000 hjem i regionen.

Vejrtjenester har indtrængende opfordret folk til at udvise den største forsigtighed, når de rekordstore mængder regn falder, stormen river, bølgerne går højt og tidevandet presser sig ind.

- Det vil måske udløse jordskred, eller det kan få selv store floder til at gå over deres bredder, siger lederen for Japans meteorologiske tjeneste, Yoshihisa Nakamoto.

På et regeringsmøde advarede også premierminister Shinzo Abe om mulige oversvømmelser og jordskred.

Ifølge prognosen vil tyfonen bevæge sig væk fra Kyushu og den vestlige del af det sydlige Japan. Mandag morgen lokal tid vil den ramme den koreanske halvø.