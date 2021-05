Mindst 100 talibanere dræbt i kampe under USA-exit

Over 100 oprørere fra Taliban er dræbt i kampe mod Afghanistans hær i de seneste 24 timer, oplyser det afghanske forsvarsministerium søndag.

Kampene finder sted flere steder i Afghanistan, mens amerikanske soldater og andre udenlandske styrker er ved at trække sig ud af landet.

Søndag overdrog USA militærbasen Antonik i Helmand-provinsen til det afghanske militær.

Antonik-basen vil fremover blive brugt af afghanske specialstyrker, der er blevet trænet i terrorbekæmpelse af soldater fra USA og Nato.

Det er også i Helmand-provinsen, at et stort antal danske soldater har været indsat.

I Kandahar-provinsen rettede USA's militær lørdag et luftangreb mod Taliban, meddeler det afghanske forsvarsministerium.

I flere provinser har der lørdag og søndag været kampe mellem Afghanistans hær og talibanere.

Ud over de flere end 100 dræbte oprørere er omkring 52 talibanere blevet såret. Forsvarsministeriet oplyser ikke, om der også er tab blandt de afghanske sikkerhedsstyrker.

Der var ikke umiddelbart nogen kommentar fra Taliban. Begge sider har tidligere overdrevet antallet af dræbte på fjendens side.

Kampene kommer dagen efter, at USA formelt indledte sin tilbagetrækning efter knap 20 års tilstedeværelse i Afghanistan.

USA har omkring 2500 soldater i landet. I alt er der omkring 9600 udenlandske soldater, heriblandt også et antal danske.

Afghanske embedsmænd oplyser, at alle udenlandske soldater nu bringes til Bagram-basen, der er den største amerikanske militærbase i Afghanistan.

Herfra rejser de videre til deres respektive hjemlande.

USA's præsident, Joe Biden, har sat som mål at have alle amerikanske soldater ude af Afghanistan senest 11. september. Det er 20-årsdagen for det angreb mod USA, der førte til den såkaldte krig mod terror.