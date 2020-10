Mindst 13 er omkommet i Vietnam efter voldsom tyfon

Vietnam har indsat hundredvis af soldater i et forsøg på at finde overlevende, efter at kraftig og vedvarende regn har udløst mudderskred flere steder i det asiatiske land.

Mindst 13 personer er omkommet og snesevis savnes som følge af naturkatastrofen, der er udløst af tyfonen Molave. Det oplyser regeringen torsdag.

Tyfonen er ifølge myndighederne en af de mest voldsomme, som har ramt Vietnam i årtier. Redningsarbejdet besværliggøres af dårligt vejr i kølvandet af tyfonen.

- Vi kan beregne stormens kurs og mængden af regn, men vi kan ikke forudse, hvornår der indtræffer mudderskred, siger vicepremierminister Trinh Dinh Dung i en erklæring.

13 personer blev dræbt og 40 andre savnes efter store mængder af mudder løsnede sig og gled ned på en vej i provinsen Quang Nam onsdag.

- Vejen er fortsat dækket af et tykt lag mudder, og der er fortsat voldsom regn i området, men redningsindsatsen skal ske hurtigt, siger Dung.

Siden begyndelsen af oktober har kraftige storme, voldsomme regnskyl og oversvømmelser påvirket dagligdagen for millioner af mennesker.

Alene den seneste tyfon har kappet strømforsyningen til millioner og beskadiget omkring 56.000 boliger.

Desuden er det fortsat ikke lykkedes at finde 26 fiskere, der befandt sig på et fartøj, som gik ned i hårdt vejr tirsdag.

Tyfonen Molave er aftaget i styrke, siden den tirsdag bevægede sig ind over land. Den ventes senere torsdag at ramme Laos.

Vietnams nationale vejrtjeneste oplyser, at frem til lørdag vil der visse steder fortsat være kraftig nedbør med op til 700 millimeter regn.