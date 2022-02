Mindst 14 døde i jordskred

Voldsomme regnskyl har udløst et mudderskred i et beboelsesområde i byen Pereira i Colombia. Mindst 14 personer er døde, og 35 personer er meldt sårede.

Det skriver flere internationale medier, herunder AP.

Lokale myndigheder har oplyst, at en person er meldt savnet.

Det er borgmesteren i Pereira Carlos Maya, der tirsdag har bekræftet antallet af omkomne.

I den forbindelse udtalte han også, at der er risiko for, at jordskredet vil fortsætte. Derfor opfordrede han beboere i området til at søge væk, for at undgå at flere bliver ofre for det voldsomme vejr.

Flere end 60 husstande er blevet evakueret.

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix