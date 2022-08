Mindst 1500 er evakueret fra stor skovbrand i Spanien

Mindst 1500 mennesker er evakueret fra Zaragoza-provinsen i det nordøstlige Spanien, hvor en stor skovbrand breder sig.

Branden er søndag endnu ikke kommet under kontrol.

Omkring 300 brandfolk er sat ind for at hjælpe lokale indbyggere med at forsøge at få kontrol med branden. De får hjælp fra luften af helikoptere, der kaster vand ned.

Branden raser omkring byen Añón de Moncayo, der ligger cirka 70 kilometer fra Zaragoza.

Den har bredt sig ved hjælp af en kraftig vind, der blæser i området, oplyser en brandmand til den spanske tv-station RTVE.

Den konstant skiftende vind gør det vanskeligt at bekæmpe branden.

Hidtil værste år

Længere mod syd i byen Jumilla nær Murcia er et større antal brandfolk også i færd med at forsøge at slukke en stor skovbrand. Også her breder ilden sig på grund af vinden.

2022 er det hidtil værste år, Spanien har registreret, når det gælder skovbrande.

Siden nytår er et område på over 2600 kvadratkilometer blevet ødelagt af i alt 388 brande, viser en oversigt fra EU's observationssystem Copernicus.

Til sammenligning er Fyn knap 3000 kvadratkilometer.

Ifølge forskere gør de menneskeskabte klimaforandringer det ekstreme vejr - blandt andet hedebølger og tørke - mere hyppigt. Det øger risikoen for brande, der udleder endnu flere drivhusgasser.

Det er ikke kun Spanien, der er ramt af store skovbrande denne sommer. Også Frankrig, Grækenland og Portugal har været ramt.