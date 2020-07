Mindst 160 er døde under mudderskred i jademine i Myanmar

Mindst 160 personer er døde i forbindelse med et mudderskred, der torsdag ramte en mine i det nordlige Myanmar.

Det oplyser myndighederne i Myanmar ifølge nyhedsbureauet AFP.

I alt 162 lig er fundet torsdag eftermiddag dansk tid. Over 50 personer er tilskadekomne og sendt på et hospital.

Tidligere var meldingen, at mindst 50 lig var blevet bjærget fra minen. Det tal er løbende blevet opjusteret.

- Jademinearbejderne blev kvalt af en bølge af mudder, som blev udløst efter voldsomme mængder nedbør, siger en talsmand fra myndighederne.

Ifølge BBC skete mudderskreddet i en mine i Hpakant-området i staten Kachin.

Adskillige personer er blevet begravet af en 'bølge af mudder', oplyser Myanmars brandvæsen på Facebook.

Et lokalt øjenvidne beretter, at der er mange døde, der flyder i vandet.

Politiinspektør Than Win Aung siger, at heftig regn udgør en ekstra udfordring. Det kan nemlig betyde, at endnu en mine kollapser.

- Vi kan ikke grave og finde lig begravet under vandet. Så vi samler døde personer op, som flyder, siger han til AFP.

Han tilføjer, at redningsindsatsen vil møde yderligere udfordringer, når det bliver nat.

Myanmar er verdens største udvinder er jadesten, der blandt andet bruges til smykker.

I 2016-2017 blev der ifølge officielle opgørelser solgt jadesten for 671 millioner euro i Myanmar. Det svarer til omkring fem milliarder kroner.

Myanmars mange jademiner har de seneste år været ramt af adskillige ulykker, skriver BBC.

Dusinvis dør hvert år i jadeindustrien, der tiltrækker mange lavtlønnede migrantarbejdere.

Fattige, der ikke arbejder i industrien, bevæger sig også ofte ind i minerne for at rode efter småsten, der er blevet efterladt af store operatører.

Med foreløbig 160 bekræftede dødsfald er torsdagens mudderskred den værste ulykke, der har ramt branchen, skriver AFP.