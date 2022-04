Mindst 168 dræbt i ny voldsbølge i Darfur

Mindst 168 mennesker er blevet dræbt og 98 andre såret i sammenstød mellem rivaliserende grupper i Darfur-provinsen i Sudan søndag.

Det oplyser en flygtningeorganisation i området.

Den dødelige vold i især det vestlige Darfur er steget markant på det seneste.

The Coordinating Committee for Refugees and Displaced People beskylder Janjaweed-militsen for at stå bag den seneste bølge af drab. Flygtningeorganisationen har delt fotos af nedbrændte huse.

Darfurs advokatsammenslutning vurderer, at 20.000 mennesker er sendt på flugt fra volden.

Volden brød ud fredag i byen Kreinik, hvor der var sammenstød mellem arabiske nomader og bønder tilhørende masalit-folket.

Urolighederne bredte sig til den nærliggende by El Geneina.

- Endnu en opblussen af urban vold, der dræbte og sårede hundredvis af civile i Geneina sidste år, er en meget reel og akut risiko, siger en talsmand for flygtningeorganisationen.

Det vestlige Darfur huser mange af de over 2,5 millioner mennesker, der blev sendt på flugt fra den konflikt, der brød ud for knap 20 år siden i Darfur.

Dengang nedkæmpede Sudans regering væbnede oprørere med hjælp fra militsen Janjaweed, der udgøres af arabisktalende nomader.

Urolighederne i Darfur brød oprindeligt ud i 2003. Den har kostet omkring 300.000 mennesker livet.

Volden blussede op igen i oktober 2020. Alene sidste år blev omkring 430.000 mennesker sendt på flugt fra deres hjem, vurderer hjælpeorganisationer.

Sudans tidligere præsident, Omar al-Bashir, er efterlyst af Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag for krigsforbrydelser i Darfur.

Retssagen mod en af hans medarbejdere, Ali Khshayb, gik i gang ved ICC tidligere i denne måned.