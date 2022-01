Mindst 17 døde i natklubbrand i Cameroun

En brand i en populær natklub i Camerouns hovedstad, Yaoundé, førte til en række eksplosioner, som har taget livet af mindst 17 mennesker og kvæstet mindst syv.

Det oplyser regeringskilder søndag, ifølge nyhedsbureauet AP.

Der er tale om Livs Nightclub i kvarteret Bastos i Yaoundé.

Ansatte på natklubben fortæller, at der skete en kortslutning, som gæster i første omgang troede var en del af et fyrværkerishow. Da ilden efterfølgende spredte sig til et sted, hvor der blev opbevaret gas kom eksplosionerne

Tragedien sker, mens landet er vært for fodboldturneringen Africa Cup of Nations, ANC.

I en udtalelse forsikrer Camerouns præsident, Paul Biya, spillere og fans om, at de er i sikre hænder.