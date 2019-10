Mindst 17 dræbt af bombe i afghansk moské

Mindst 17 personer er blevet dræbt, efter at en bombe fredag eksploderede i en moské i det østlige Afghanistan.

Det oplyser embedsmænd fra provinsen Nangarhar, hvor angrebet skete.

Eksplosionen skete under fredagsbønnen, lyder det videre.

Angrebet fandt sted i Haska Mina-distriktet i Nangarhar. Ud over de dræbte er mindst 40 personer blevet såret i angrebet.

Mubarez Attal, der er talsmand ved provinsens politi, siger, at alle de dræbte er personer, der var mødt op for at deltage i fredagsbønnen.

Ingen har fredag eftermiddag - umiddelbart efter angrebet - taget skylden for det. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.