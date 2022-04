Mindst 18 er fanget i sammenstyrtet bygning i Kina

Mindst 18 mennesker er fanget i en bygning, der er kollapset i Hunan-provinsen i det centrale Kina.

Det oplyser kinesiske myndigheder lørdag.

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med 39 mennesker, oplyser byens borgmester. Det kunne antyde, at der kan være flere ofre under murbrokkerne.

- Situationen vedrørende de savnede personer er ved at blive vurderet, siger borgmester Zheng Jianxin.

Redningsmandskab er i gang med at søge efter overlevende efter kollapset, der skete fredag eftermiddag lokal tid.

Mursten for mursten fjerner de ruinerne og graver sig ind mod eventuelle overlevende.

Statslige medier viser en gravemaskine og flere brandmænd, der bruger metalsave og andet værktøj til at skære sig igennem metalstænger og tykke betonplader.

Lørdag eftermiddag lyder status, at fem mennesker er reddet ud i live. Der er endnu ikke kommet officielle oplysninger om, hvorvidt der er døde eller sårede som følge af ulykken.

Men kinesiske medier har vist billeder af kvæstede, der bæres på bårer til de ventende ambulancer.

Den otte etager høje bygning rummede blandt andet et hotel.

Det er ikke umiddelbart klart, hvad der fik bygningen til at kollapse, men myndighederne har indledt en undersøgelse.

Der har været spekulationer om, at der muligvis er blevet lavet for omfattende ombygninger på matriklen.

- Beboerne havde foretaget strukturelle ændringer på stedet, rapporterer den statslige tv-station CCTV.

Det er ikke ualmindeligt i Kina, at bygninger kollapser. Det skyldes svingende standarder for byggeri og sikkerhed samt korruption blandt de myndigheder, der skal tilse, at reglerne overholdes.