Mindst 19 mister livet i kollapset kulmine i Kina

Mindst 19 personer har mistet livet i en kulmine, der er kollapset i det nordlige Kina. Det oplyser den kinesiske regering søndag ifølge AP.

Redningsarbejdere søger stadig efter to minearbejdere, der er meldt savnet efter ulykken.

Minen, der ligger ved byen Shenmu i Shaanxi-provinsen i det nordlige Kina, kollapsede lørdag.

66 minearbejdere er blevet reddet ud af minen, oplyser regeringen.

Antallet af dødsfald, der registreres i forbindelse med kollaps, eksplosioner og andre ulykker i kinesiske kulminer, er faldet markant de seneste år.

Men arbejdet som kulminearbejder i Kina er stadig et af verdens dødeligste erhverv, skriver nyhedsbureauet AP.

I december mistede syv minearbejdere livet, mens tre andre kom alvorligt til skade under en ulykke i det sydvestlige Kina.

To måneder forinden blev 21 kulminearbejdere dræbt under et kollaps i en mine i Shandong-provinsen.

Ifølge Kinas sikkerhedsmyndigheder mistede 375 personer livet i landets kulminer i 2017, skriver AFP.