Mindst 21 civile blev tirsdag dræbt ved luftangreb i Syrien

Mindst 21 civile blev tirsdag dræbt, da det syriske styre optrappede bombardementer af de sidste jihadistiske stillinger i landets nordvestlige del. Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Ni børn var blandt dem, der blev dræbt af regeringsstyrkerne, som beskød adskillige byer i Idlib-provinsen og i landdistrikterne i Aleppo, siger overvågningsgruppen.

Et angreb mod en travl gade i landsbyen Kafr Halab i den vestlige del af Aleppo-provinsen kostede mindst ni civile livet.

En fotograf fra det franske nyhedsbureau AFP siger, at ligene af ofrene var blevet sønderrevet af bomberne.

I USA siger udenrigsministeriet, at luftangreb udført af den syriske regering og det russiske luftvåben er en hæmningsløs eskalering af volden i landet.

Den syriske regerings luftangreb med støtte fra russerne har været fokuseret i den sydlige del af Idlib og i nærliggende dele af Hama, hvilket har tvunget næsten 250.000 mennesker på flugt.

Under luftangrebene er 229 civile blevet dræbt og 727 andre er blevet såret.

- Vilkårlige angreb på civile og på offentlig infrastruktur som skoler, markedspladser og hospitaler er en hæmningsløs optrapning af konflikten. Det er uacceptabelt, siger talskvinden for det amerikanske udenrigsministerium, Morgan Ortagus.

Hundredvis af kongresmedlemmer underskrev i sidste uge et brev til præsident Donald Trump med en opfordring til, at USA forbliver engageret i konflikten i Syrien, fordi de er "dybt bekymrede" over ekstremistiske grupper i landet.