Mindst 22 døde i oversvømmelser i amerikansk stat

Mindst 22 personer er døde i de ødelæggende oversvømmelser, som ramte Tennessee lørdag.

Det fortæller en sherif Chris Davis fra Humphreys County i Tennessee søndag ifølge nyhedsbureauet AP.

Dermed er dødstallet steget drastisk, siden oversvømmelserne ramte den amerikanske delstat. Søndag morgen dansk tid lød antallet af omkomne på otte.

Mindst 40 personer savnes fortsat.

Ifølge NBC News er to af de omkomne to små tvillinger, som blevet revet væk fra deres far i vandmasserne. Deres lig er efterfølgende blevet fundet.

Det er rekordstore mængder regn, der har forårsaget de voldsomme oversvømmelser i delstaten.

Særligt byen Waverly omkring 120 kilometer vest for Nashville er blevet hårdt ramt. Foruden tabte menneskeliv, er huse styrtet sammen, veje er ødelagt og biler er drevet væk.