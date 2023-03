Mindst 26 er døde i voldsom togulykke i Grækenland

Mindst 26 mennesker har mistet livet, og mindst 85 er blevet kvæstet i en togulykke i Grækenland.

Det oplyser Vassilis Varthakogiannis, som er talsmand for landets brandvæsen, i udtalelser på tv natten til onsdag.

Tidligere på natten lød dødstallet på 16.

Ulykken skete, da to tog kolliderede i det centrale Grækenland tirsdag aften. Redningshold evakuerer fortsat passagerer.

Guvernøren i regionen Thessalien, hvor ulykken fandt sted, Konstantinos Agorastos, fortæller, at de to tog kolliderede med fronten mod hinanden.

- Sammenstødet var meget kraftfuldt, siger han.

De to første vogne er nærmest 'totalt ødelagte', uddyber han. Mindst fire vogne er blevet afsporet.

Omkring 250 personer er blevet evakueret og bragt i sikkerhed i byen Thessaloniki med busser.

Der gik også ild i mindst to vogne. Branden er senere blevet slukket.

Flere passagerer var ikke ved bevidsthed, da de blev bragt ud af vognene, oplyser myndighederne.

Brandvæsenet er endnu ikke kommet med en årsag til ulykken.

Det var et passagertog, som kolliderede med et godstog. Sammenstødet fandt sted uden for byen Larissa.

Tv-stationen Skai har vist billeder af afsporede vogne med store skader og ødelagte vinduer.

Tyk røg kan ses stige til vejrs fra ulykkesstedet, og vragrester ligger rundt omkring i området.

Redningsarbejdere kan ses med lommelygter, mens de leder efter fastklemte passagerer.

- Der var panik i vognen. Folk skreg, siger en ung mand, der er blevet evakueret, til Skai.

Byen Larissa i det centrale Grækenland har et indbyggertal på omkring 150.000.

Passagertoget var på vej fra Athen til Thessaloniki, mens godstoget var på vej fra Thessaloniki til Larissa.