Mindst 30 dræbt i pakistansk togulykke

Mindst 30 blev dræbt og omkring 100 blev kvæstet i en voldsom togulykke i Pakistan søndag.

Det skete, da et tog blev afsporet nær Nawabshah i Sindhprovisen - omkring 275 kilometer nordøst for storbyen Karachi.

- Mindst 30 personer har mistet livet i ulykken, siger jernbaneminister Khawaja Saad Rafique.

Han siger, at der mindst var 1000 passagerer med toget, som var på vej fra Karachi til Abbottabad.

Mindst otte togvogne kørte af sporet, og en del passagerer blev fanget inde i ødelagte togvogne

- Det er en stor ulykke, siger Rafique.

Toget kørte i normal hastighed, og det er uklart, hvad der forårsagede afsporingen.

- Der kan være to årsager: Den første er en mekanisk fejl, og den anden er, at fejlen er blevet fremprovokeret - at det er sabotage. Det kommer vi til at efterforske, lyder det fra jernbaneministeren.

Det er ikke usædvanligt, at Pakistan rammes af togulykker. Der er næsten 7500 kilometer jernbane og omkring 80 millioner passagerer om året.

I juni 2021 stødte to tog ind i hinanden også i Sindh. Her blev mindst 65 personer dræbt, og yderligere 150 blev kvæstet.

Andre steder i verden har der i 2023 også været store togulykker.

Sent om aftenen den 28. februar kolliderede et højhastighedstog med 350 passagerer om bord med et godstog i Grækenland. 57 mistede livet.

I juni kolliderede to tog i en voldsom ulykke i Indien. Her døde 288 personer.