Mindst 31 civile er dræbt i luftangreb i Yemen

Mindst 31 civile er lørdag blevet dræbt i luftangreb udført af den saudiskledede koalition i Yemen.

Det bekræfter FN's koordinator i landet.

Ud over de dræbte er 12 andre civile såret i angrebene, viser de foreløbige undersøgelser.

Sundhedsministeriet i al-Jawf provinsen, som er kontrolleret af houthi-oprørere, siger, at der er kvinder og børn blandt de dræbte.

Angrebet kommer, dagen efter at houthierne hævder at have skudt et kampfly ned i samme område.

Houthierne beskylder den saudiskledede koalition for at have bombet fra luften lørdag som hævn for nedskydningen fredag.

En talsmand for koalitionen har kun bekræftet, at et kampfly af typen Tornado er styrtet ned. Han oplyser ikke, om det blev skudt ned.

Det er uklart, hvad der er sket med piloten. Koalitionen meddeler lørdag ifølge det saudiske nyhedsbureau SPA, at den har indledt en redningsaktion.

Den saudiskledede koalition begyndte at bekæmpe oprørsstyrkerne i Yemen i 2015, efter at houthierne året forinden havde væltet den internationalt anerkendte regering.

Konflikten betragtes som en stedfortræderkrig mellem Saudi-Arabien og Iran.