Mindst 31 meldes dræbt ved kirketragedie i Nigeria

En kirke i det sydlige Nigeria er blevet ramt af en tragedie.

Det var ellers ment godt, at der skulle uddeles gaver til menigheden.

Kirken markerer lørdag sin fire års fødselsdag, skriver avisen Daily Star.

Men så begyndte menigheden at kæmpe om at nå frem til de gratis gaver, og så indtraf katastrofen.

Politiet siger, at 31 mennesker er døde ved kirken i byen Port Harcourt i det sydlige Nigeria.

Syv andre personer er indlagt på et hospital med kvæstelser.

Hundredvis af mennesker var mødt tidligt frem lørdag for at få gaver, og på et tidspunkt kom der et stort pres på porten ved kirken, siger Grace Iringe-Koko, talsperson for politiet.

Porten kollapsede, og tragedien skete.

- Der kom folk tidligt, og nogle blev utålmodige og begyndte at mase på. Det førte til tumulten. Politiet er på stedet og efterforsker, siger Grace Iringe-Koko.

CNN skriver, at katastrofen skete ved en poloklub, der ligger ved siden af kirken.

Ifølge CNN er de fleste ofre børn.