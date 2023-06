Mindst 50 er dræbt i ulykke med tre tog i Indien

Mindst 50 mennesker er dræbt i en togulykke i Indien, der involverer to passagertog og et godstog.

Det skriver Hindustan Times.

Fire vogne er afsporet, efter at et passagertog er kollideret med et godstog, skriver avisen.

Et eksprestog var på vej fra Shalimar station nær byen Kolkata - det tidligere Calcutta - i det nordlige Indien til Chennai i syd, da det ramte et godstog, der kørte på samme spor.

Kort efter kom et andet passagertog og stødte ind i det forulykkede passagertog, skriver en anden avis, Times of India.

Ulykken skete nær Bahanaga Bazar i delstaten Orissa i det nordøstlige Indien.

Foruden de dræbte er der foreløbig fundet 179 kvæstede, skriver Hindustan Times.

Times of India skriver, at omkring 200 mennesker er fanget i de væltede togvogne.

Andre formåede at komme ud af et knust vindue.

- Jeg havde opgivet alt håb. Jeg troede, at vi ville dø, fortæller Gobinda Mondal, der sammen med andre passagerer slap ud af en af de væltede togvogne.

- Vi er uden for fare, men jeg så nogle af de kvæstede mennesker. En af dem klagede over smerter i brystet, fortæller han ifølge Hindustan Times til tv-stationen News 18 Bangla.

Omkring 50 ambulancer blev i første omgang sendt til stedet. Men antallet af kvæstede var så stort, at der nu også er indsat et større antal busser for at fragte de tilskadekomne til et hospital, meddeler delstatsregeringen.

Ulykken skete fredag ved 19.20-tiden indisk tid. Det er klokken 15.50 dansk tid.