Mindst 56 døde i jordskælv

Først var der 12 dræbte og et par hundrede såret på blot ét hospital.

Kort tid efter opjusterede Indonesiens katastrofeagentur, Suharyanto, tallet til 44 og 700 sårede.

Nu er yderligere 12 indbyggere meldt døde, og flere er meldt såret som følge af den tragiske naturkatastrofe. Det skriver AP.

'Data fra områdets viser, at 56 er døde, og mere end 700 er kvæstede. Der er stadig en del, der er fanget og ikke redegjort for, derfor forventer vi, at skadestotalen og antallet af døde vil stige over tid', det udtaler guvernør i det vestlige Java, Ridwan Kamil til AFP.

Jordskælvet ramte den indonesiske hovedø Java med en styrke på 5,6 på richterskalaen.

Tallet er i skrivende stund stigende, og mange af de, der er såret, fordi de blev ramt af sammenstyrtede bygninger'.

I samme ombæring oplyste katastrofeagenturet, at tallet er foreløbigt, og de menneskelige tilskadekomne og infrastrukturelle skader forventes at stige i takt med, at efterforskningsarbejdet står på.

Tusindvis af huse er højst sandsynligt beskadiget og knap 200 km væk i hovedstaden Jakarta kunne de kraftige jordrystelser mærkes tydeligt.

Opdateres ...