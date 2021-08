Mindst 60 døde: Islamisk Stat tager skylden for angreb i Kabul

Islamisk Stat har taget skylden for det angreb, der torsdag har dræbt 12 amerikanske soldater og et stort antal civile afghanere ved lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Det oplyser den militante bevægelse på beskedtjenesten Telegram, skriver Reuters.

En af eksplosionerne ramte ved en af indgangene til lufthavnen, den såkaldte Abbey-port.

Her har tusindvis af afghanere på det seneste været samlet i håb om at kunne komme med et fly ud af landet.

Opdateres ...