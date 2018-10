Mindst fem palæstinensere dræbt ved grænse til Israel

Gazas sundhedsministerium oplyser fredag, at mindst fem palæstinensere er blevet dræbt af det israelske militær under uroligheder ved grænsen mellem Israel og Gazastriben.

De fem dræbte var mænd i alderen 22-27 år. De blev dræbt ved separate episoder under omfattende uroligheder efter fredagsbønnen.

Den israelske hær har ikke kommenteret rapporterne fra sundhedsministeriet i Gaza.

Det israelske militær siger, at omkring 16.000 personer deltog i demonstrationer og uroligheder langs grænsen, og at soldater blev angrebet med sten, brandbomber og granater og brændende bildæk.

Gazastriben er et område mellem Israel, Egypten og Middelhavet. Der bor omkring to millioner palæstinensere.

Der har i mange måneder været uroligheder ved grænsen hver fredag, men de seneste to fredage blev ingen personer dræbt.

Tusindvis af palæstinensere har løbende har aktioneret ved at kaste med sten, og kaste brandbomber mod israelske soldater. Militæret svarer igen med tåregas og sommetider ved skyde med skarpt.

Den militante Hamas-gruppe, der kontrollerer Gaza, har nedtonet protester i de seneste to uger, hvor Egypten har optrappet en diplomatisk offensiv for at få stoppet de voldelige sammenstød.

Hamas ønsker at få ophævet en israelsk-egyptisk blokade, som har været i kraft over for Gaza siden Hamas tog magten i området i 2007.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er over 200 palæstinensere blevet dræbt siden den 30. marts. De fleste ved grænsedemonstrationer, men der er også sket drab ved israelske flyangreb og beskydninger udført af kampvogne, der tilhører den israelske hær.