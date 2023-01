Mindst ni blev dræbt ved panikløb i Ugandas hovedstad

Mindst ni mennesker blev mast og trampet ihjel i et indkøbscenter i Ugandas hovedstad, Kampala, da der opstod panik i forbindelse med et fyrværkeri, oplyser de lokale myndigheder søndag

- Efter et fyrværkeri uden for butikscenteret Freedom City i Kampala kom det til et panikløb, hvor fem mennesker blev dræbt på stedet og adskillige andre blev hårdt kvæstet, siger politiets talsmand, Luke Owoyesigyire.

- Redningsmandskab har transporteret kvæstede til hospitalet, hvor i alt ni er meldt omkommet efter hændelsen, siger talsmanden videre.

Owoyesigyire siger, at 'helt unge' mennesker er blandt de dræbte. Han oplyser ingen detaljer om deres alder.

- Alt for hurtige handlinger uden forberedelse er baggrunden for denne tragedie, siger han.

Festlighederne og fyrværkeriet for at fejre det nye år var den første store nytårsfest i et østafrikansk land i tre år efter pandemien med covid-19.

Panikken opstod i en af indkøbscenterets passager umiddelbart efter midnat.

- Virkelig mange var pludselig mast sammen, da en stor folkemængde ankom til stedet for at se nytårsfyrværkeri.

Indkøbscenteret ligger på en landevej, der forbinder Kampala med Entebbe lufthavn.