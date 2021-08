Mindst otte er døde i orkan i Mexico

Mindst otte mennesker er omkommet i det østlige Mexico, hvor den kraftige orkan Grace er gået i land.

Det meddeler mexicanske myndigheder lørdag.

Seks af dødsofrene er fra samme familie, meddeler guvernøren i delstaten Veracruz lørdag.

I de tidlige morgentimer ramte Grace det østlige Mexico med vindstød på op mod 200 kilometer i timen.

Orkanen bringer store mængder regn med sig. Det har givet oversvømmelser i Veracruz, der ligger på Mexicos østkyst.

Et af ofrene er en syvårig pige, der mistede livet i et mudderskred i delstatens hovedstad, Xalapa.

Bortset fra én person er alle otte omkomne fra Xalapa, der er ramt af massive oversvømmelser.

I byen Poza Rica, der ligger længere mod nord, blev en voksen dræbt, da et tag styrtede sammen.

Mange steder i Xalapa går indbyggerne i vand til over anklerne, efter at en flod i nærheden er gået over sine bredder.

Myndighederne advarer om, at den stigende vandstand i flere floder i delstaten forventes at resultere i flere oversvømmelser.

- Undtagelsestilstanden er ikke overstået, siger guvernør Cuitlahuac Garcia på et pressemøde.

Orkanen har også medført strømafbrydelser flere steder og væltet adskillige træer.

På sociale medier poster folk billeder af deres huse og biler, der nogle steder står helt eller delvist under vand.

Orkanen Grace havde samlet kræfter over havet og var en såkaldt kategori 3 orkan, da den hamrede ind mod den mexicanske kystby Tecolutla lørdag morgen.

Orkanskalaen går fra 1 til 5.

Det er en af de kraftigste orkaner i området ved den Mexicanske Golf i årevis.