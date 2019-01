Mindst otte er dræbt af bilbombe mod politiskole i Colombia

En bilbombe er torsdag eksploderet ved en politiskole i Colombias hovedstad, Bogota.

Otte mennesker er dræbt, meddeler landets forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kort forinden havde byens borgmester, Enrique Penalosa, oplyst, at fem er dræbt og ti såret. Politiet i byen har ikke umiddelbart sat tal på, men melder om "flere" døde og sårede.

Angrebet fandt sted ved politiakademiet General Santander i den sydlige del af Bogota.

Ifølge de foreløbige oplysninger kørte en bil fyldt med sprængstoffer ind på politiakademiets parkeringsplads, hvor den kraftige bombe eksploderede og forårsagede en brand, rapporterer tv-stationen RCN.

- Det tyder på, at der var en bilbombe inden for General Santander-skolen, siger borgmester Penalosa i en udtalelse.

Flere ambulancer er kørt til området i høj fart. Der er også sendt redningshelikoptere til den normalt højsikrede politiskole.

Øjenvidner fortæller, at de hørte en kraftig eksplosion, der fik vinduerne til at smadre i flere bygninger i nærheden.

Det er ikke umiddelbart klart, hvem der står bag angrebet. Men mistanken kan meget vel falde på Den Nationale Befrielseshær (ELN), som på det seneste har optrappet sine angreb mod politiet.

Det skyldes en konflikt med den konservative præsident, Ivan Duque, der handler om, hvordan de fastlåste fredsforhandlinger skal komme i gang igen.

Duque selv var torsdag på besøg i en vestlig delstat, men hastede hjem til hovedstaden efter nyheden om angrebet.

I årtier har Bogotas indbyggere levet i frygt for at blive ofre for et bombeangreb, som enten nogle af oprørsgrupperne eller narkokartellerne stod bag.

I de seneste år er sikkerheden blevet markant forbedret og angrebene mærkbart færre, efter der blev indgået en fredsaftale med den største oprørsgruppe, Farc, der lagde våbnene i 2016.