Mindst to er døde i eksplosion ved moské i Kabul

En eksplosion har søndag dræbt mindst to personer nær en moské i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Det oplyser flere talspersoner for Taliban.

- Umiddelbare oplysninger peger på, at to civile er blevet dræbt og tre andre såret i eksplosionen, siger en talsmand for Indenrigsministeriet.

Eksplosionen har ramt nær indgangen til Eid Gah-Moskéen, meddeler en anden talsmand, Zabihullah Mujahid, på Twitter.

En mindehøjtidelighed for Zabihullah Mujahids mor, som døde sidste uge, var søndag eftermiddag lokal tid ved at blive afholdt i moskéen.

En ejer af en nærliggende butik fortæller til AFP:

- Jeg hørte en eksplosion nær Eid Gah-Moskéen efterfulgt af skyderi, siger butiksejeren, der kun identificeres ved navnet Ahmadullah.

- Lige inden eksplosionen havde Taliban blokeret vejen for at holde en mindehøjtidelighed for Zabihullah Mujahids mor.

To AFP-journalister har også hørt eksplosionen og skud. Ambulancer med sårede er blevet set haste til hospitalet.

Et hospital i området Shahr-e Naw i hovedstaden oplyser ifølge Al Jazeera på Twitter, at fire patienter behandles der.

Det står ikke klart, hvad der har forårsaget eksplosionen.

Der er heller ikke umiddelbart nogen, der har påtaget sig skylden for det formodede angreb.

Siden Talibans magtovertagelse i Afghanistan er angreb fra Islamisk Stat Khorasan (IS-K) imidlertid taget til. Det er en afghansk gren af den militante Islamisk Stat-bevægelse.

Eksplosionen finder sted, efter at mindst fem personer lørdag blev dræbt i separate hændelser i to andre provinser i Afghanistan.

Ved et bryllup i den nordlige provins Jawzjan mistede bruden livet i en eksplosion fra en håndgranat. Angiveligt var angrebet udløst af en strid mellem to klaner.

I Jalalabad, der er hovedstaden i den østlige provins Nangarhar, mistede fire personer livet i et målrettet angreb udført af bevæbnede mænd.