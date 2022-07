Mindst tre er dræbt i nyt russisk missilangreb i Ukraine

Et russisk missilangreb fredag aften mod byen Dnipro i det sydøstlige Ukraine har kostet mindst tre personer livet, mens 15 er kommet til skade.

Det oplyser Valentyn Reznitjenko, der er guvernør for regionen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Missilerne ramte en industrifabrik og en travl gade ved siden af fabrikken. Vi er ved at fastslå omfanget af ødelæggelser, skriver Reznitjenko på Facebook.

Det ukrainske militær formåede at nedskyde fire af de seks missiler, som der ifølge guvernøren blev affyret mod byen og området fredag aften.

Ifølge luftværnet i Ukraine blev missilerne affyret fra et russisk militærfly, der befandt sig over den nordlige del af Det Kaspiske Hav.

Missilerne havde en rækkevidde på 5500 kilometer og nærmede sig målet med en hastighed på 720 kilometer i timen, oplyser luftværnet.

På sociale medier kan optagelser af angrebet ses. Videoerne viser kraftige eksplosioner og tårnhøje søjler af mørk røg, skriver nyhedsbureauet AP.

Blandt de dræbte var en ung buschauffør, oplyser en medarbejder fra byens transportselskab på Facebook.

- Manden havde afsluttet dagens arbejde og var på vej tilbage til busdepotet, før han skulle møde ind igen lørdag morgen klokken 5.00. Han nåede det ikke. To børn er blevet efterladt uden en far. En ung mand, der stadig havde så meget tid at leve i. Der findes ikke ord for det, skriver medarbejderen.

Angrebet kommer, dagen efter at mindst 23 personer i byen Vinnytsja blev dræbt i et russisk missilangreb, og over 200 blev såret. Blandt ofrene var tre børn.

Vinnytsja ligger syd for Kyiv, hovedstaden i Ukraine.

Det russiske militærs kampagne er koncentreret omkring Donbas-området i det østlige Ukraine, men russiske styrker bomber også andre dele af landet.

Det sker i et ubønhørligt forsøg på at fravriste landområder fra Ukraine og blødgøre moralen hos dets ledere, civile og soldater efter snart fem måneders krig, skriver AP.