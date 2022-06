Mindst tre personer omkommer i togafsporing i Missouri

Tre mennesker har mistet livet i en togulykke i den amerikanske delstat Missouri mandag.

Det oplyser talsmand for Missouri State Highway Patrol Justin Dunn på et pressemøde.

- Der er adskillige kvæstede, og vi kan bekræfte, at der er tre dræbte - to om bord på toget og en person i lastbilen, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge togselskabet Amtrak var der omkring 243 passagerer og 12 ansatte om bord på toget, da det ramte en lastbil med tippelad - en såkaldt dumper - og kørte af sporet.

Det rapporterer CNN.

Toget var på vej fra Los Angeles til Chicago, da ulykken indtraf i Chariton County mandag eftermiddag lokal tid.

- Vi beder folk i Missouri om at bede for alle dem, der er berørt, skriver Missouris guvernør, Mike Parson, i et tweet.

Politiet betegner ulykken som 'omfattende'.

Ifølge Justin Dunn bliver en lokal skole i den lille by Mendon i Chariton County brugt som et modtagecenter for de passagerer, som har pådraget sig mindre skader.

Ifølge Missouri State Highway Patrol blev cirka otte togvogne og to lokomotiver afsporet i ulykken, der skete omkring klokken 12.42 lokal tid.

Togpassageren Robert Nightingale fortæller til CNN, at han forsøgte at tage en lur, da hans togvogn pludselig afsporede og landede på siden.

- Jeg var ved at døse hen. Toget var forsinket, så jeg havde besluttet mig for at tage en lur inden min frokostaftale. Og så begyndte alting pludseligt at gå i slowmotion, fortæller han.

- Det var som om, at jeg kunne mærke sporene køre frem og tilbage, frem og tilbage, tilføjer han.

Efter at toget var stoppet, kravlede Robert Nightingale og nogle af de andre passagerer fra vognen ud af toget og op på taget.